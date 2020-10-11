وليامز خلال اجتماع القاهرة لبحث المسار الدستوري: ندعم الحوار السياسي بعيدا عن الاحتكام لقوة السلاح

شاركت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بكلمةعبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس” في اجتماع المسار الدستوري بالقاهرة، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن المصرية”، اليوم الأحد.

وقالت وليامز، إن الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما ذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.

وتابعت وليامز ،حرصنا على تسهيل كل العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها، مؤكّدة دعم كلّ جهود الحوار السياسي بعيدًا عن الاحتكام لقوّة السلاح، كما وجهت وليامز شكرها للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع، متمنية التوفيق للمجتمعين.

ووصل وفد من مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري إلى القاهرة، للمشاركة ملتقى الحوار السياسي الليبي فى العاصمة القاهرة، بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا.

وأكد رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، اليوم الأحد، خلال افتتاح جلسة المسار الدستوري الليبي، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، فيما أثنت المبعوثة الأممية لليبيا، ستيفانى ويليامز، على جهود الحكومة المصرية، لاستضافة المسار الدستوري بالقاهرة.

ويترأس رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، الاجتماع الدستوري الذي تحتضنه القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وينطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

وافتتح “كامل”، الجلسة بكلمة رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة فى القاهرة، مشيدًا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدورها فى دفع سبيل حل الأزمة.

وأكد على دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرًا إلى نوايا مصر الصادقة فى الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.