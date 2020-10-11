باشاغا يبحث مع سفير الجزائر آفاق التعاون في المجالات الأمنية

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية الجزائر لدى ليبيا كمال عبدالقادر حجازي عددا من الملفات البينية المرتبطة بمجال الأمن، في لقاء شهده ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وبحث الطرفان في اللقاء «آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصةً في المجالات الأمنية»، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أنه جرى كذلك «استعراض آخر المستجدات للوضع الحالي بليبيا، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

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