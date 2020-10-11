شركة الكهرباء تتابع أعمال تشغيل محطة الخمس الاستعجالية

زار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رفقة مدير عام الشركة العامة للكهرباء والسفير الجزائري، عبد القادر حجازي، محطة كهرباء الخمس الاستعجالية، للوقوف على آخر ترتيبات تشغيل الوحدة الأولى بقدرة 250 ميجاوات،

ومتابعة سير أعمال صيانة وتجهيز الوحدة الثانية للدخول بها على الشبكة الكهربائية بقدرة إضافية تصل إلى 250 ميجاوات، وبذلك تصبح القدرة الإجمالية للمحطة 500 ميجاوات، الأمر الذي سيسهم في دعم الشبكة الكهربائية وتخفيف المعاناة عن المواطن بالتقليل من ساعات طرح الأحمال .

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