موسم مميز لمعرض حوض مرزق للتمور في تراغن

حظي معرض حوض مرزق للتمور في دورته الأولى والمقام في مدينة تراغن هذا العام، بمشاركات متميزة ومتنوعة من حيث الكم والكيف والنوعية من المزارعين والمهتمين بالنخيل والذين وصلوا من عدة مدن وبلدات على مستوى الجنوب الغربي.

منظمة الغيث للتنمية والبيئة والأعمال الخيرية تراغن هي الراعي الرسمي للمعرض مع اعتماد أكثر على المجهود الذاتي في أغلب تجهيزاته وصعوبتها مع محاذير انتشار جائحة كورونا.

وأقفل المعرض أبوابه بعد أن تم منح العارضين من بلدية تراغن والبلديات المشاركة شهائد مشاركة تشجيعية على أمل عودتهم للمشاركة خلال الدورات المقبلة للمعرض وأن يكون الموسم المقبل أكثر أماناً وقد انحسرت الجائحة واستقرت البلاد أمنياً، حسب تمنيات القيمين على المعرض ومنظمي

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