لجنة برلمانية تُباشر أعمالها بالتحقيق في أوجه صرف المبالغ المخصّصة لفيروس “كورونا”

بنغازي 11 أكتوبر 2020 (وال)-باشرت اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس النوّاب المستشار عقيلة صالح، للتحقيق في أوجه صرف المبالغ التي تم تخصيصها لمواجهة جائحة كورونا؛ أعمالها فعليًا، بعد توجيه العديد من الخطابات والمراسلات للحكومة الليبية، وهيأة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؛ لإرفاق كل المستندات المتعلّقة بموضوع التحقيق.

والجدير بالذكر، إن اللجنة قامت بتشكيل لجانٍ فرعية، واستعانت ببعض الخبراء والمستشارين لتقديم التقارير، وذلك فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية.

وأوضحت اللجنة المكلّفة؛ أنها في الوقت الراهن بصدد استدعاء كل شخصية يستوجب حضورها للتحقيق. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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