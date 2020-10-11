ترحيب أممي برفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

ويعود استئناف إنتاج النفط في أكبر حقول النفط الليبية إلى «تحسّن الوضع الأمني بحقل الشرارة بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لا سيما تلك التي عقدت بالغردقة في مصر»، وفق بيان للبعثة نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وبحسب البيان نفسه، فإن ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط «مصلحة وطنية مشتركة». ويعكس هذا القرار أيضًا «المناخ البناء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الفرقاء الليبيين وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

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