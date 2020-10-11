نفاد الأنسولين يُهدد حياة 6500 مريض سكري في سرت

أعلن مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بسرت، مدير العيادة المركزية للسكر، د. محمد عبد الرحمن إدريس، نفاد أدوية الأنسولين (حبوب وحقن)، منذ ما يزيد عن 4 أشهر.

وأوضح إدريس، في بيان، أنه خاطب وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية والمجلس التسييري لبلدية سرت والخدمات الصحية، ولكن دون حلول.

ويعاني الآلاف من مرضى السكري ببلدية سرت من نقص الأدوية، ومع أنها متوفرة في الصيدليات الخاصة لكن أسعارها باهظة وليست في متناول جميع المرضى.

ويقدر عدد مرضى السكري في سرت- وفق منظومة العيادة- بأكثر من 6500 مريض ومريضة كبيرا وصغيرا يترددون بشكل متواصل على العيادة والمرافق الصحية بسرت بحثا عن أدوية علاج السكر من حبوب أو حقن ولكن دون جدوى، فيما يعاني المواطن المريض أكثر في ظل شح السيولة النقدية وتأخر المرتبات.

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