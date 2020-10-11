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علي التكبالي: حينما يفيق الليبيون من عبثهم سيجدون «طرابلس تركية»

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب، “لسان حال تركيا: انشغلوا أنتم في الحوارات. ونحن سنبني اللواء التركماني الذي سيغير كل شيء على الأرض”.

وأضاف «التكبالي»، عبر تدوينة قصيرة له على موقع «تويتر»، “ثم حينما تفيقوا من عبثكم ستجدون طرابلس تركية”.

وكان “التكبالي”، قد سخر ممن يظنون أن المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تستطيع إقامة دولة مدنية.

وعلق «التكبالي»، عبر تدوينة قصيرة له على موقع «تويتر»، على تناقض مشهد احتفال حكومة الوفاق بعيد الشرطة الذي يعبر عن الأمن والاستقرار وسط حراسات من مجموعة من المليشيات.

وقال عضو مجلس النواب منتقدا مشهد وجود المليشيات في احتفال عيد الشرطة:  «‏عيد الشرطة في طرابلس تحرسه الميليشيات».

وانتقد البعض الذين ينادون بإقامة دولة مدنية رغم تحكم المليشيات في كل مفاصل المؤسسات الرسمية في الغرب الليبي مختتما بقوله الساخر: «قلنا لكم إنها دولة مدنية. لم تصدقونا».

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تركية طرابلس علي التكبالي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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