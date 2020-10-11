رئيس الجزائر: الحل السياسي في ليبيا بإجراء الانتخابات وما عدا ذلك يضيع الوقت

قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، إن بلاده تواصل مساعيها إلى حل سياسي سليم في ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بانتخابات تفرز مؤسسات سيادية، بعيدا عن الصراعات الدولية.

وأكدت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن كافة الحلول المقترحة لحل الأزمة الليبية تركز على إعطاء المهدئات، ولذلك فإن أي حل ما عدا الانتخابات، يضيع الوقت ويؤزم الوضع.

وكان الرئيس الجزائري قد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، في معرض حوار أجراه مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، مؤخرا، وأوضح أن تنظيم هذه الانتخابات هو الصيغة القادرة على إفراز الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات الأخرى في ليبيا، وأشار إلى أنه عقب الانتخابات سيكون هناك برلمان واختيار لرئيس وزراء أو ربما رئيس البلاد بشكل مباشر، ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادا إلى الدستور