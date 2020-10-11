لجنة حقوق الإنسان بليبيا تطالب بالإفراج الفوري عن ” الحضيري” وتحمل مخابرات الوفاق مسؤولية سلامته

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد بياناً رسمياً، بشأن واقعة الإعتقال الذي وصفته بـ”القسري والتعسفي” الذي طال مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المهندس وليد الحضيري، في 1أكتوبر الجاري .

ودانت اللجنة، واقعة إعتقال المهندس وليد الحضيري، من قبل جهاز المخابرات العامة بطرابلس التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، دون توضيح الأسباب والدوافع وراء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له، وكذلك دون عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه طوال عشرة أيام متواصلة ، في إجراءات أمنية غير قانونية وتتعارض مع ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تتنافي مع التزامات الدولة الليبية حيال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية وصون حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز مخابرات الوفاق المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته .

وطالبت اللجنة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الحضيري، وإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له.

كما طالبت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتدخل العاجل أيضا لضمان إطلاق سراح الحضيري، معربة عن استيائها البالغ إزاء الإنتهاكات التصعيدية التى تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بليبيا والذي يعد انتهاكا واضحا للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية .

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