رسائل كلينتون: “المقريف” يعتنق أفكار الإخوان ومستعد لإقامة علاقة سرية مع الكيان الصهيوني

كشفت إحدى الرسائل السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، استعداد محمد يوسف المقريف رئيس ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام وحزب الجبهة الوطنية لإقامة علاقة سرية مع الكيان الصهيوني.

وجاء في الرسالة المسجلة بتاريخ 28 أغسطس 2012 والتي رفع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية، من أحد مساعديها، يخبرها فيها بأن المقريف مستعد لإقامة علاقة سرية مع الكيان الصهيوني، وأنه يعتنق أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، مبينا أنه قد يضطر للإدلاء بتصريحات إعلامية ضد الكيان الصهيوني بينما يقيم علاقة سرية معه.

وطمأن المُرسِل هيلاري بأن المقريف ورفاقه لديهم الخبرة الكافية في هذا الجانب.

وأظهرت الرسالة أن المقريف قادر على إدارة أمور الإرهابي الليبي المقيم في تركيا عبدالحكيم بلحاج والمليشيات الإرهابية التي سيقدم لها خدمات اقتصادية ثم سيفككها دون أن تشعر بما يخدمه، ويمكنه من الترشح لاحقًا لرئاسة ليبيا وضمان الفوز.

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