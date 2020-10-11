البعثة الأممية تكشف دور مصر في استئناف إنتاج النفط بحقل الشرارة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

وقالت البعثة في إيجاز صحفى، يعود استئناف إنتاج النفط في أكبر حقول النفط الليبية إلى تحسّن الوضع الأمني بحقل الشرارة، بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لا سيما تلك التي عقدت بالغردقة في مصر.

وتابعت، إن ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط مصلحة وطنية مشتركة. ويعكس هذا القرار أيضًا المناخ البناء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الأفرقاء الليبيين وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.