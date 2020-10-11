بن تاهية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا

استقبل رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية, سالم بن تاهية، اليوم الأحد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، بمقر اللجنة في العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة السفير الأوروبي إلى مقر اللجنة تأتي «في إطار دعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاستكمال برنامجها الانتخابي».

وأوضحت اللجنة أن السفير الأوروبي عقد اجتماعا مع رئيس اللجنة سالم بن تاهية «لمتابعة البرامج الانتخابية للجنة المركزية وسبل دعمها وتذليل الصعاب أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بصفة عامة».

ونوهت اللجنة إلى أن الاتحاد الأوروبي «داعم للجنة المركزية في تنفيد برنامجها الانتخابي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (مشروع دعم الانتخابات البلدية)».

وأوضح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، خلال الاجتماع البرنامج الانتخابي الذي يشمل انتخاب 38 مجلس بلدي خلال سنة 2020 الذي بدء من شهر أغسطس الماضي.

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