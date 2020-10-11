البعثة الأممية ترحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي وتؤكد أن مباحثات الغردقة إحدى أسباب استئناف الإنتاج

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

وأوضحت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد، أن استئناف الإنتاج في أكبر حقول النفط الليبية يعود إلى تحسّن الوضع الأمني بحقل الشرارة بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لا سيما تلك التي عقدت بمدينة الغردقة في مصر.

وأضافت البعثة أن ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط مصلحة وطنية مشتركة.

وأكدت البعثة أن هذا القرار يعكس أيضًا المناخ البناء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الفرقاء الليبيين وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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