تبون: الوضع في ليبيا سيؤول نحو كارثة كبرى في حالة عدم لم شمل الليبيين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أن الوضع في ليبيا سيؤول نحو كارثة كبرى في حالة عدم لم جمع شمل الشعب الليبي، على حد قوله.

وأكد تبون، أن حلول السياسية السليمة في ليبيا لا تكون إلا بتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدا عن التدخلات والصراعات الدولية التي ستؤزم المنطقة أكثر فأكثر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح تبون في هذا الصدد، أن الجزائر “تواصل بمكانتها الاستراتيجية وثقلها الاقليمي، مساعيها الدائمة لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإيجاد حلول سياسية سليمة”، مشيرا إلى أن “نداء الجزائر الذي بدأ يسمع لدى الكبار هو الرجوع إلى الشرعية الشعبية”.

وحذر تبون قائلا: “من أنه في حالة لم يجمع شمل الشعب الليبي كله سيؤول الوضع نحو كارثة كبرى”، مذكرا بقوله سابقا أنه في حال حدوث إنزلاقات عند الأشقاء الليبيين والقبائل الليبية بالتحديد، سيُصبح الحل مستحيلا.

ودعا الرئيس الجزائري، في هذا الإطار إلى الإسراع في أقرب الآجال لإطفاء النار في ليبيا، وإيقاف النزيف بانتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي بكل أطيافه، ليخرج قيادة متجذرة في الشعب والتراب الليبيين.

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