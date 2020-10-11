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باشاغا: السلوك الإيجابي لدول الجوار أعاد الأمل في إنهاء الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، نثمن عالياً مجهودات بعثة الأمم المتحدة و المساعي المتميزة للسيدة ستيفاني ويليامز لجمع الفرقاء و إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا و نسخر كامل امكانيات وزارة الداخلية لإنجاح أي مساعٍ لحقن الدماء و إعادة الإستقرار الأمني و السياسي و دعم السلام الشامل.

وأضاف باشاغا في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، السلوك الإيجابي لدول الجوار و جميع الدول الراعية للسلام في ليبيا كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار و عودة الأمل في إنهاء الأزمة و الانتقال من مرحلة المغامرات العسكرية الى مرحلة تسوية سياسية تحقق السلام و الاستقرار للجميع .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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