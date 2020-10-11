القبة.. مشاريع بنية تحتية لتخفيف الازدحامات

شرعت شركة الإمداد الليبي للمقاولات والاستثمار العقاري في أعمال رصف وإنارة وتنفيذ طريق وخطوط صرف مياه الأمطار بحي سوق الثلاثاء في مدينة القبة بالجبل الأخضر بعد الانتهاء من رصف حي الشروق بالمدينة.

وتأتي هذه الأعمال استكمالا لمشاريع البنى التحتية المكلفة بها الشركة من طرف الحكومة الليبية في حدود بلدية القبة.

وسيتم بذلك ربط أحياء الشروق وسوق الثلاثاء بالطرق المعبدة من خلال الشوارع الرئيسية والفرعية والتي بلغت 10 كيلومترات وبمتوسط عرض للشوارع ما بين 8 و10 أمتار، وبمسافة تقدر بكيلومترين من خطوط تصريف مياه الأمطار.

وبحسب القيمين عليه سيساهم هذا المشروع في تخفيف الازدحام بشوارع القبة، ويشرف على تنفيذ هذه الأعمال مكتب الساحل الشمالي للاستشارات الهندسية وبمتابعة مباشرة من إدارة المشروعات بمجلس وزراء الحكومة الليبية.

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