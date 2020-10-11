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“عمل الوفاق” تُجهّز دفعة جديدة من “الازدواج الوظيفي”

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق، عن البدء بتجهيز الدفعة “184” من الازدواج الوظيفي.

وقال المدير العام لمركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل مسعود القذافي، إن وزارة العمل بدأت بتجهيز الدفعة 184 من الازدواج الوظيفي، وأكد أن مهام اللجنة “204” المعنية بمعالجة حالات الازدواج الوظيفي، تتمثل اختصاصاتها في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط، وهي ليست لجنة إفراجات.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة من القرارات تخص اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية، مشيرة إلى أن عدد الملاكات الوظيفية التي تم اعتمادها منذ بداية العام الحالي 2020، بلغت 159 ملاكا وظيفيا لجهات عامة مختلفة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • أحد مشايخ الحفظة من الادارة العامة الليبية للأوقاف الاسلامية
    يحرم تواجد اجهزة الروبوت او اجهزة الطاقة الشمسية في المساجد الاسلامية او في الحرم المكي وهو بيت الله الحرام الذي جعله الله للناس كافة .
    ويدعوا العلماء الدين المسلمين للإصلاح في المساجد عن طريق التعاون البشري والإصلاح الذي وصى به نبينا الكريم كما جاء في كتاب الله وسنته – وان استخدام الروبوتات او اجهزة الطاقة الشمسية او الأجهزة المحمولة هو الحاد وكفر بالدِّين وصد عن سبيل الله . بعدها قام بقراءة ” سورة الحاقة ” .

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