“عمل الوفاق” تُجهّز دفعة جديدة من “الازدواج الوظيفي”

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق، عن البدء بتجهيز الدفعة “184” من الازدواج الوظيفي.

وقال المدير العام لمركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل مسعود القذافي، إن وزارة العمل بدأت بتجهيز الدفعة 184 من الازدواج الوظيفي، وأكد أن مهام اللجنة “204” المعنية بمعالجة حالات الازدواج الوظيفي، تتمثل اختصاصاتها في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط، وهي ليست لجنة إفراجات.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة من القرارات تخص اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية، مشيرة إلى أن عدد الملاكات الوظيفية التي تم اعتمادها منذ بداية العام الحالي 2020، بلغت 159 ملاكا وظيفيا لجهات عامة مختلفة.

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