النمروش: لدينا خطة لدمج المجموعات المسلحة في الدفاع أو الداخلية

اقر وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، بأن وزارته لديها خطة لدمج المجموعات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة وزارتي الدفاع أو الداخلية بحكومة الوفاق .

وأوضح النمروش، خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة عقده، مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سليم رعد والفريق التابع للبعثة، أن الوزارة لديها رؤية واحدة حول المرحلة القادمة، وكذلك ما يتعلق بدمج وحل المجموعات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن رئيس قطاع الأمن بالبعثة الأممية، سليم رعد، قدم خلال اللقاء إحاطة كاملة حول دور البعثة في ليبيا والأعمال التي قامت بالإشراف عليها ومتابعتها، مبينة أن رعد أكد خلال اللقاء أن من بين هذه المهام برامج التدريب والدعم في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب، مشيرا إلى أن البعثة أشرفت على تدريب أكثر من 200 عنصر وتشكيل عشرات الفرق تتبع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام .

وأضاف رعد أن البعثة الأممية تعمل على التنسيق الدائم بين الشركاء المحليين والدوليين، وكذلك ساهمت في صياغة المعايير الوطنية في ما يتعلق بالألغام .

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