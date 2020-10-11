غلق مبنى الحجر الصحي في طبرق لخلوه من مصابي كورونا

أخبار ليبيا24-خاص

أعلن، أحمد الفزاني، رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الأحد، إغلاق مركز الحجر الصحي في طبرق، بعد خلوه من أي مصاب بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات في طبرق 221 إصابة وحالات الشفاء 173 حالة شفاء، كما بلغت الوفيات 41 حالة وفاة، ولفت الفزاني، إلى وجود سبع حالات موجبة بالحجر المنزلي، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة.

وأعرب الفزاني، عن تخوفهم من موجة ثانية لفيروس كورونا تكون أصعب من الأولى. وقال لدينا أطقم طبية مهرة بذلوا كل الجهد حتى خلو المركز من وجود أي حالات مصابة.

وكرر الفزاني مناشدته للمواطنين بالابتعاد عن التجمعات والمناسبات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها السبب الأول للإصابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24