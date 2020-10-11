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بسبب نقص الوقود الديزل.. «العامة للصرف الصحي»: طفح المياه بالطريق الدائري الأول بنغازي 

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، حدوث توقف لمحطة الصرف الصحي (GT2) نتيجة للنقص في وقود الديزل المشغل لمضخة الطوارئ، مما أدى إلى طفح لمياه الصرف الصحى بالطريق الدائري الأول بنغازي بالقرب من مفرق (الجي في سي) والمقابل لمحل البركي للمواد الصحية.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أكدت أنه جاري التنسيق للحصول على كمية من الوقود بجهود الخيارين للإعادة تشغيل المضخة.

وأكدت الشركة أن “المحطة ضمن عقد صيانة محطات الصرف الصحى مع شركة KSB الالمانية والتي غادرت البلاد”.

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الديزل العامة للصرف الصحي الوقود بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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