إطلاق سراح الهنود السبعة الذين كانوا مختطفين بمنطقة الشويرف في غرب ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، مساء أمس الأحد، وصول الرهائن الهنود الذين كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية في منطقة الشويرف بغرب ليبيا، سالمين إلى مديرية أمن الهلال النفطي “البريقة”.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الرهائن الهنود هم 7 مهندسين وفنيين تابعين لشركة الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول النفطية، مبينة أنهم قد اختطفوا خلال مرورهم بمنطقة الشويرف بغرب ليبيا .

وكانت وزارة الخارجية الهندية، قد أعلنت في وقت سابق أن بلادها تبذل قصارى جهدها لإعادة الهنود السبعة الذين اختطفوا في ليبيا الشهر الماضي، حسبما نقلت صحيفة “nyk daily” الهندية. وقال الناطق باسم الوزارة، أنوراغ سريفا ستافا، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة على اتصال بأفراد أسر المواطنين المخطوفين، مبينا أن بلاده تبذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن، مُبينًا أنهم اختطفوا وهم في طريقهم إلى مطار طرابلس للحاق برحلة إلى الهند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24