بلدية سرت تنظم حملة نظافة بالتعاون مع القوات المسلحة لإزالة تكدسات القمامة من الشوارع الرئيسية 

تحت شعار «سرت مدينتي الجميلة»، تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، فعاليات حملة النظافة الواسعة التي تنفذها الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية والتي تستهدف حملة تنظيف وإزالة كافة تكدسات القمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق والمنتزهات والحدائق وكافة الأحياء السكنية.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية سرت، على فيسبوك، في إيجاز صحفي، أنه خلال الجولة التقى رئيس لجنة إدارة الشركة بشير لأحرش ومديرها التنفيذي جمعة بن هندر ورؤساء الأقسام بالشركة وبحضور مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية ودار النقاش حول خطة الشركة التي وضعتها لتنظيف المدينة.

وثمن «عامر» في لقاء صحفي الجهود المبذولة من الشركة العامة لخدمات النظافة رغم الظروف والمعاناة التي تمر بها الشركة منذ شهور من تأخر وزارة الحكم المحلي لدعم الشركة وتسديد مرتبات العاملين فيه منذ أكثر من 8 شهور.

كما حيا رئيس المجلس التسييري، الدعم المقدم من القوات المسلحة الليبية لشركة خدمات النظافة للقيام بعملها المطلوب، شاكرا كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح الحملة من الأجهزة الأمنية والإعلامية.

وخلال اللقاء الصحفي أدان رئيس المجلس الحكومة الليبية، على عدم تقديم الدعم للمجلس التسييري لبلدية سرت وكافة الأجهزة الحكومية بسرت وعدم تنفيذ المشروعات المحالة إليهم من البلدية منذ شهور اضافة إلي عدم الالتفات لزيارة مدينة سرت للاطلاع عليه والوقوف عن كتب على معاناة أهلها وخاصة أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة.