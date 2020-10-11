«الصحة العالمية»: تنظيم ورشتي عمل في الزاوية وطرابلس حول التصدي لوباء كورونا

نظمت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، ورشة عمل لمدة يومين لـ36 مشاركًا من فرق الاستجابة السريعة بمنطقة الزاوية، بما في ذلك فرق من صرمان، وصبراتة.

الورشة التي نظمت بالتعاون مع السلطات الصحية، تناولت الموضوعات المتعلقة بالتحقيق في تفشي الوباء، وتتبع المخالطين، وأخذ العينات، والرعاية المنزلية والعزل المنزلي وإدارة البيانات، وفق ما أعلنته المنظمة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

كما عقدت المنظمة ورشة عمل، لمدة يومين في طرابلس لـ20 ممرضًا في مستشفى الرازي للأمراض النفسية، حول تدابير الوقاية من مرض كوفيد – 19، والبروتوكولات العلاجية للحالات. ووجه القائمون على تنفيذ ورشتي العمل الشكر لحكومة فرنسا لدعمها التمويلي لأعمال منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

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