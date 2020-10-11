بعد طفح المياه بالطريق الدائري ..العامة للصرف الصحي ببنغازي تعلن توقف مضخة الطوارئ بسبب نقص وقود الديزل

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي، الاثنين، توقف محطة الصرف الصحى(GT2)، بسبب نقص وقود الديزل المشغل لمضخة الطوارئ، مما أدى إلى طفح لمياه الصرف الصحى بالطريق الدائري الأول بنغازي بالقرب من مفرق (الجي في سي) والمقابل لمحل البركي للمواد الصحية.

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أنه جاري التنسيق للحصول على كمية من الوقود بجهود الخيارين لإعادة تشغيل المضخة، مبينة أن المحطة ضمن عقد صيانة محطات الصرف الصحى مع شركة KSB الألمانية والتي غادرت البلاد .

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