ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

11 October, 2020

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة، في حوار مع صحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية. أن المغرب يعتبر على الدوام على أن التدخلات الخارجية تعقد الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية ،مؤكدا ان مشكلة ليبيا تكمن في التدخل الخارجي.

وأضاف في ذات الحوار ،الذي ترجمته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه” كان من الممكن في الواقع إيجاد حل للأزمة الليبية، لكن التدخل الخارجي أدى إلى تعقيد الأمور، لأن ليبيا أصبحت اليوم ، للأسف ، رهانا دبلوماسيا بالنسبة لبلدان أخرى”.

وأشار الى أن المغرب اضطلع ، بدور مهم على درب تسوية الأزمة منذ اتفاق الصخيرات ، وأوضح أنه ” في بوزنيقة ، ركزنا على وحدة المؤسسات الليبية. وقلنا أيضا لليبيين بأن لا يهدروا طاقتهم في إيجاد وسطاء أو شخصيات أخرى، ولكن عليهم أن ينكبوا على إيجاد حلول للمشاكل”.