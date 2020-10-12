الرئيسية لمكافحة كورونا بالكفرة : إجمالي عدد الوفيات 27 حالة و 248 إصابة وتماثل 165 للشفاء

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي في المدينة مستقر، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات سواء إصابة أو وفيات .

وأوضحت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدية 248 حالة، وأن عدد الوفيات لايزال 27 حالة، مشيرة إلى تماثل 165 حالة للشفاء من الفيروس .

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 8 وفيات و 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا .

وأوضح المركز أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بعدوى كورونا بلغ 631 ، بينما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 42712 حالة.

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