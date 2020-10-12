رئيس مجلس التسييري بالكفرة يشارك في اجتماع البلديات

شارك رئيس مجلس التسييري بالكفرة المهندس عبدالرحمن عقوب، في اجتماع عمداء بلديات شرق وجنوب شرق ليبيا، مع نائبة ممثل الامين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز عبر تقنية “زوم”.

وناقش الاجتماع، الخطوات الواجب توافرها لنجاح الحوار السياسي المقبل، ودور عمداء البلديات في هذه العملية السياسية و كيفية تفعيل قانون الإدارة المحلية وفق القانون 59 الخاص بالحكم المحلي.

وأشار المجلس التسييري بالكفرة، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الصعوبات التي تواجه نقل الاختصاصات الي البلديات.

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