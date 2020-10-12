باشاغا يلتقي سفير جمهورية الجزائر لدى ليبيا

التقى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير جمهورية الجزائر لدى ليبيا، كمال عبدالقادر حجازي، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين, خاصةً في المجالات الأمنية، واستعرض آخر للوضع الحالي بليبيا، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، أنه بحث مع السفير الجزائري لدى ليبيا، مختلف المواضيع الأمنية، والسياسية، وآليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف باشاغا عبر تويتر: “نتشارك مع الجزائر الأخوة والتاريخ، ودائما نؤكد أن أمن بلادنا واستقرارها، هو أمن جيرانها والمنطقة ككل”.

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