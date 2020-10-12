عودة طلبة الطب إلى قسم الأطفال بمركز سبها الطبي

أعلن مركز سبها الطبي، عودة طلاب كلية الطب بجامعة سبها، السنة الخامسة، إلى قسم الأطفال، بعد توقف الدراسة لمدة 7 أشهر، لإجراء امتحاناتهم النهائية التي ستتواصل لمدة 12 يوم داخل المركز.

وأوضح المركز، أن الطلاب يرافقهم ويشرف عليهم الأستاد المحاضر بكلية الطب البشري محمد أحمد سعيد، الذي أفاد أن هذه المجموعة تتكون من 12طالب/ة من طلاب السنة الخامسة مقسمين إلى مجموعتين، ممّن أوقفتهم جائحة فيروس كورونا، من استكمال دراستهم وإنهاء هذا العام الذي أخد مدة طويلة جدا، وهذا لم يحيد الطلاب عن مسارهم والرغبة الشديدة في استكمال امتحاناتهم شاكر بدوره كل العاملين بقسم الاطفال.

وعن الطلبة، أبدت إحدى الطالبات سعادتها بعودتهم لإنهاء هذا العام وهم متواجدين بقسم الأطفال وأن كل من يتواجد بقسم الاطفال أبدى تعاونه معهم.

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