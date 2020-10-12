مدير أمن الهلال النفطي يستقبل الرهائن الهنود بعد تحريرهم

استقبل مدير الأمن بمديرية أمن الهلال النفطي، العقيد إيهاب بوخريص الكزه، الرهائن المحررة من الجالية الهندية، بعد خطفها من قبل الجماعات المتطرفة بمنطقة الشويرف.

وأوضحت المديرية، أن الرهائن المحررة، هم مهنديسين من دولة الهند تابعين لشركة الشعلة المضيئة البريقة، وأن عملية تحريرهم تمت بدون أي خسائر بشرية.

وأعربت مديرية أمن الهلال النفطي، عن شكرها لإدارة الشركة على مجهوداتها المبذولة لإرجاع الرهائن واستخدام جميع الوسائل لتحسين الصورة للدولة الليبية، أمام الدول.

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