بومطاري والجهيني يبحثان مشروع الموازنة العامة للعام 2021

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أمس الأحد، أنه تم عقد اجتماع موسع بين وزير المالية المفوض فرج بومطاري ووزير التخطيط المفوض الطاهر الجهيني بمقر وزارة التخطيط لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2021 .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك”، أن الاجتماع تناول إستعراض مشروع الموازنة العامة للعام 2021م، للأبواب الأول و الثاني والرابع، مبينة أنه تم مناقشة الباب الثالث بشئ من التفصيل والاستماع لوجهة نظر وزارة التخطيط في تقديرات هذا الباب .

وأشارت الوزراة إلى أنه تم التوصل لاتفاق على استكمال التواصل خلال الاسبوع الجاري لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الموازنة العامة .

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