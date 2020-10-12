الرعيض: عودة الشركات التركية من أهم أهداف المنتدى الاقتصادي الليبي الأول في أسطنبول

أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، أن عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في ليبيا خاصة في مجال البنية التحتية والإعمار من أهم الأهداف التي يطمح بأن يحققها المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول، والذي سيقام في الخامس عشر من الشهر الجاري بمدينة أسطنبول .

وأوضح الرعيض، في تصريح صحفي، أن من بين أبرز المشاركين في المنتدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود ووزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، مبينا أنه من المتوقع مشاركة مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجهات حكومة ومؤسسات عامة أخرى.

وأضاف الرعيض أن من أهم الأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها تتمثل في الاتفاقيات المشتركة مع الجانب التركي وعودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في البلاد خاصة في مجال البنية التحتية والإعمار.

وتملك تركيا ما نسبته 20% من إجمالي مشاريع البنى التحتية القائمة في ليبيا، بواقع 184 مشروعا، تم التعاقد عليها في الفترة ما بين 2008 – 2012، وهي من بين أكبر الحصص للدول التي تملك مشروعات متعاقد عليها مع ليبيا .

يشار إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة وقعت في أغسطس الماضي وثيقة في المجال الاقتصادي والتجاري مع دولة تركيا، تمهيدا لعودة الشركات التركية إلى العمل في ليبيا، لاستكمال عدد من المشاريع التي توقفت بسبب الظروف الأمنية، لا سيما في مجال البنية التحتية.

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