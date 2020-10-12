رسائل “هيلاري كلينتون”: فريقها كان يطلق على “بلحاج” مصطلح “إبننا”

كشفت أحدى رسائل بريد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، أن أحد أفراد فريقها كان يطلق على عبدالحكيم بلحاج الإرهابي الليبي المقيم في تركيا وعراب نقل المرتزقة والإرهابيين من أنقرة إلى ليبيا، مصطلح ( Our boy ) وتعني ( إبننا ).

وبحسب الرسالة المسجلة بتاريخ 5 أبريل 2012 والتي رفع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية، كان هناك رسائل متبادلة بين موظفي مكتبها و السفير الأمريكي لدى ليبيا الذي قُتل في بنغازي كريستفور ستيفنز يصفون فيها “بلحاج” بـ”إبننا”.

و سرد “ستيفنز” في الرسالة، فحوى اجتماع له مع جماعة الإخوان المسلمين حول دخولهم لانتخابات المؤتمر الوطني وخشيتهم من تدني شعبيتهم بسبب ولائهم لجماعة الإخوان المصرية حيث يرفض الليبيون أن يكونوا تحت حكم جماعة الإخوان في مصر بينما يرى “ستيفنز” نفسه أن شعبية الإخوان في ليبيا مرتفعة .

وأشارت الرسالة إلى مخاوف رئيس ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، و رئيس الحكومة الليبية الانتقالية السابق عبدالرحيم الكيب من “بلحاج” وجماعة الإخوان وحزب العدالة والبناء، كاشفة عن تواصل “عبدالجليل” مع مرشد الإخوان في مصر محمد بديع نظرًا لتبعية إخوان ليبيا له . جدير بالذكر أن الكشف عن البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام “هيلاري” جهازا خاصا لرسائل البريد الإلكتروني .

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