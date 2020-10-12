بلدية تاجوراء توضح للمواطنين أهمية رصف الطرق

أعلنت بلدية تاجوراء، الانتهاء من أعمال رصف طريق السعايدية وطلاء” طريق الشاوش” وطريق “السعايدية”.

وأشارت البلدية، أنها بدأت العمل في طريق “النيابة- شارع الغار”.

وأوضحت بلدية تاجوراء، أن هناك من يُقلّل من أهمية رصف الطرق وأن البلدية يجب أن تبني المدارس بدل من الطرق، بقولها: “نحن الآن بصدد استكمال بناء مدرسة بالتعاون مع الأهالي وقمنا بصيانة واستكمال عدة مدارس لم يراها أولئك المقللون من عمل البلدية”.

وتابعت البلدية توضيحها للمواطنين: “مع أن تكلفة الطرق عالية مقارنة بصيانة مدرسة.. إلا اننا نرصف الطرق وندعم المدارس.. حيث مفترض تقوم وزارة التعليم ببناء وصيانة المدارس”.

وتوجّت بلدية تاجوراء، بسؤال وزارة التعليم في حكومة الوفاق، لماذا لا تقوم بواجبها.

وأضافت البلدية، في توضيحها للمواطنين: “إن رصف الطرق فائدة تعم على الجميع.. تبدأ من تنشيط التجارة بفتح المحلات وتوفير فرص عمل.. وزيادة دخل العائلات التي تبيع الأرض بسعر ممتاز ودخل مالي من بتأجير الأرض أو المحل”.

وختمت بلدية تاجوراء: “بالطريق نتخلص من الحفر والغدران.. بالإضافة لتسهيل حياة الناس وراحة السائقين النفسية وتجنب آلام الظهر والرقبة من كثرة الاهتزاز السيارة.. مع تنظيم حركة السير. وحين يتم منح البلدية فعليا تحصيل الإيراد المحلي سيحقق ذلك ايراد يمنح البلدية إقامة مشاريع جديدة”.

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