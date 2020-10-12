«داخلية الموقتة»: إطلاق الهنود المخطوفين في الشويرف

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة إطلاق الرهائن الهنود الذين خطفهم عصابة إجرامية في منطقة الشويرف، مشيرة إلى وصولهم لمديرية أمن الهلال النفطي في البريقة، مساء أمس الأحد، بعد أن أثمرت جهود التفاوض مع خاطفيهم إلى إطلاقهم.

وأشارت إلى أن الرهائن هم سبعة مهندسين وفنيين تابعين لشركة الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول النفطية، خطفوا في 14 سبتمبر الماضي خلال مرورهم بتلك المنطقة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم البريقة مسؤولة من السفارة الهندية لدى ليبيا، بالإضافة إلى عدد من قيادات مديرية أمن الهلال النفطي.

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