ليبيا الان

«بويصير» معلقا على «بريد كلينتون»: الجميع جلس في حضن القوى الخارجية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ«حكومة الوفاق» تعجبه من الاعتراضات التي تعالت ضد التسريبات الأخيرة التي طالت مراسلات هيلاري كلينتون مع عدد من القوى الفاعلة في ليبيا قبل عدة سنوات.

وقال «بويصير» المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، عبر حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “استغرب ممن يستنكفون عما أفصحت عنه رسائل كلينتون”.

وأضاف “ألم يكونوا يعلمون أن العمل مع الناتو والتخابر مع كل أجهزة الاستخبارات من القطرية والإماراتية إلى الأوروبية بأطيافها والأمريكية؛ كان تلك الشهور جهادا ونضالا «في سبيل الله والوطن»”.

وتابع “نعم هذا ما حدث، والأسماء التي أعلنت ليست وحدها ولكن آخرين لم تخرج أسماءهم بعدما فعلوا أكثر، الجميع جلس في «كتر» القوى الخارجية وساعدها بلا حدود”.

واستطرد بويصير الذي يقيم في أمريكا منذ عدة سنوات، ويدعي نضاله من أجل ليبيا من هناك “وإلا لماذا انسحب العديد ممن قارعوا القذافي لسنوات من المشهد وآثروا أن يراقبوا المشهد عن بعد؟”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: “لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح”.

وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013، واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادما خاصا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية، وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.

الوسوم

بويصير تسريبات هيلاري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من ناموا فى حضن هيلرى ارحم من نام فى حضن كلبة امريكانى يانجس

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  • وانت منهم

    قال تعالى  : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
    قائمة المفتنين الخونة عبيد الدولار
    هؤلاء بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات

    1 إبراهيم صهد
    2 محمد الضراط
    3 محمد امطلل
    4 نعمان بن عثمان
    5 صلاح البكوش
    6 سامي سالم الاطرش
    7 أحمد القماطي قناة الحدث
    8 أحمد المقصبي قناة الحدث
    9 هدير بن هلوم
    10 حمزة التهامي
    11 يوسف شاكير
    10 فرج دردور
    11 سليمان دوغه
    12 جمعة القماطي
    13 محمود إسماعيل الرملي
    14 عزالدين عقيل
    14 رضوان الفيتوري
    15 كامل المرعاش
    16 جمال عبدالمطلب
    17 فرج زيدان
    18 حمزة ابو فارس قناة التناصح
    19 أسامة الصلابي قناة التناصح
    20 محمد بويصير
    21 علي السباعي قناة التناصح
    22 عبدالرحمن الشاطر
    23 محمود عبدالعزيز الورفلي
    24 عبدالحكيم فنوش
    25 ناظم الطياري
    26 محمد امحيسن
    27 أحمد المدني قناة الحدث
    28 رجب بن غزي
    29 علي ابوزعكوك
    30 عادل عبدالكافي
    31 نزار كعوان
    32 سامي الساعدي
    33 فتحي الفاضلي

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