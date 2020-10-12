باشاغا: نُسخر كامل إمكانيات الداخلية لإنجاح مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام

ثمن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مجهودات بعثة الأمم المتحدة والمساعي التي وصفها بـ”المتميزة” لرئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز؛ لجمع الفرقاء و إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

باشاغا زعم في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تسخير كامل إمكانيات وزارته لإنجاح أي مساعٍ لحقن الدماء وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي ودعم السلام الشامل.

وذكر، أن السلوك الإيجابي لدول الجوار وجميع الدول الراعية للسلام في ليبيا كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار وعودة الأمل في إنهاء الأزمة والانتقال من مرحلة المغامرات العسكرية إلى مرحلة تسوية سياسية تحقق السلام والاستقرار للجميع.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، طالبت في وقت سابق، بضرورة وضع دستور حقيقي وشامل في ليبيا؛ يحدد ملامح الدولة وحقوق وواجبات الأفراد من أجل اكتمال بناء أركان الدولة.

ويليامز أكدت ، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة التزام كل الدول بمخرجات مؤتمر برلين سعيا للوصول إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.

ودعت المبعوثة الأممية، مصر وغيرها من الدول إلى دفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، مشيدة بنتائج ما أسمته “الحوار الديمقراطي” بين الأطراف الليبية خلال الفترة الماضية.

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