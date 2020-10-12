«الغرابلي»: قادتنا فاشلون لإيقافهم ملاحقتنا «قوات حفتر» في الجنوب والشرق

هاجم رئيس المجلس العسكري لما يسمى بـ«ثوار صبراتة» سابقًا، الطاهر الغرابلي، الحوارات الجارية في المغرب، القاهرة، ومالطا، وقال إنها تشرعن لشن حرب جديدة على المنطقة الغربية، وفق زعمه.

“الغرابلي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “كل هذه الحوارات الجهوية الإقليمية الفاشلة التي يقودها عقيلة صالح إنما هي فقط لتشرعن لمجرم الحرب عملية حرب جديدة على المنطقة الغربية بحجة أعطيناكم فرصة للحوار ولكن المتشددين منكم رفضوه ولم يستجيبوا له وعندها سيجد أذان صاغية لدى البعثة الأممية وبعض الدول الحاقدة” وفق زعمه.

أضاف “الغرابلي” مهاجماً سياسيين “حكومة الوفاق”: “هذا ما أهداه السياسيين الفاشلين والقادة الفاشلين الذين أوقفوا العمليات العسكرية على حدود طرابلس ولم يلاحقوا قواته المهزومة في الجنوب والشرق وتركوا قواتنا وغرفة عملياتنا في سرت تصارع المتمرد وحدها” وفق قوله.