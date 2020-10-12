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«العكروت»: المجالس التسييريّة المبتدعة بعد «فبراير» هي الأسوأ على الإطلاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، عدداً من المجالس التسييريّة للمدن والقرى والمناطق، لسوء إدارتها، وفق تعبيره.

“العكروت” قال إن: “المجالس التسييريّة للمدن والقرى والمناطق، التي تم ابتداعها بعد فبراير، هي الأسوأ على الاطلاق في تسيير الإدارة المحلية” وفق قوله.

وكتب “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الأحد، قائلاً: “تم خلقها بدون ضوابط ولا تشريع ينظمها، وتولاها أشخاص لا خبرة لهم ولا دراية بالادارة وفنونها، فكانت نتيجتها خلخلة وزلزلة في إدارة البلاد، تسير حسب الأهواء والأمزجة، وليس حسب القانون واللوائح” على حد تعبيره.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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