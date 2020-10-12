أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار

تشهد مناطق الشمال الغربي أجواء مغيمة، في ظل انخفاض درجات الحرارة، واحتمال سقوط أمطار، في حين تتأثر مناطق الشمال الشرقي برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و39 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والدواخل، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية، وبين 33 و39 درجة مئوية على مصراة وسرت وأبونجيم وبني وليد.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بن 30 و37 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا على مناطق الوسطى.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا