زايد يبحث مع السفير الإيطالي مبادرة إجراء الانتخابات البرلمانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، المبادرة المتعلقة بإجراء انتخابات برلمانية وفق الإعلان الدستوري وقانون انتخابات 2014م كحل للأزمة الحالية وتوحيد المؤسسات.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، في بيان لها، أن زايد بحث مع بوتشينو أيضًا، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس الرئاسي أمس الأحد، العلاقات الثنائية، كما تم استعراض آخر المستجدات السياسة والعسكرية والحوارات السياسية الجارية والتحديات التي تواجه استئناف العملية السياسية في ليبيا.

كما تطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى التعاون بين الطرفين في عديد المجالات، لاسيما المشاريع الاقتصادية وقطاع التعليم.

ويأتي اللقاء في إطار سعي عماري زايد ومجلسه إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية واستعاضة ذلك بالانتخابات البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور؛ من أجل إطالة الفترة الانتقالية للبقاء في الحكم أطول مدة ممكنة.

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