تواصل المباحثات الليبية حول المسار الدستوري بالقاهرة

تتواصل اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، المباحثات الليبية حول المسار الدستوري الذي يتوقع أن يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية، تعيد تكوين سلطة منتخبة من الشعب.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، قد أكدت -خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أمس الأحد ضمن اجتماع المسار الدستوري الليبي بين وفود من مجلس النواب ومجلس الدولة وأعضاء الهيئة الدستورية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- أنّ الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما لذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد، قائلة “”حرصنا على تسهيل كل العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها”.

فيما أكد رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية أمس، تمسك مصر بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة، قائلا “حان الأوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات حتى يتمكن الليبيون من مسائلة المسؤولين ومحاسبة المقصرين بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية”.