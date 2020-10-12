مساعٍ حثيثة لتحسين الأداء المالي لمصلحة المطارات

بحثت الإدارة المالية بمصلحة المطارات، الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالإدارة المالية التابعة لها.

وتضمن الاجتماع، الذي حضره كل من مدير إدارة الشؤون المالية بمصلحة المطارات ورؤساء الأقسام وموظفي الإدارة المالية، طرح المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل بالإدارة المالية واقتراح الحلول المناسبة لحلحلتها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ التي تساهم في تحسين الأداء المالي وإجراءات الرقابة الداخلية والرفع من كفاءة الموظفين.

من جهته، حثّ مدير الإدارة المالية خلال الاجتماع جميع الموظفين على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بالمصلحة والمطارات التابعة لها.

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