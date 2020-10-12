النمروش: لدينا رؤية لدمج وحلِّ التشكيلات المسلّحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو داخلية الوفاق

ليبيا – اجتمع صلاح النمروش وزير دفاع الوفاق المُعيّن مؤخّرًا من قبل السراج أمس الأحد عبر الفيديو مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العميد المتقاعد سليم رعد، والفريق التابع للبعثة.

رئيس قطاع إصلاح الأمن قدّم خلال اللقاء إحاطة كاملة حول دور البعثة في ليبيا والأعمال التي قامت بالإشراف عليها ومتابعتها، والتي كان من أهمها برامج التدريب والدعم في عمليات نزع الألغام ومُخلّفات الحروب، حيث تم تدريب أكثر من 200 عنصر وتم تشكيل عشرات الفرق تتبع المركز الليبي للأعمال المتعلّقة بالألغام وإدارة الهندسة العسكرية وقوات الدفاع الجوي.

كما أفاد رئيس إصلاح قطاع الأمن بأنّ البعثة تعمل على التنسيق الدائم بين الشركاء المحلّيين والدوليين وكذلك ساهمت في صياغة المعايير الوطنية فيما يتعلق بالألغام.

ومن جانبه، قدّم النمروش شكره على الدور الذي قامت وتقوم به البعثة للعمل على استقرار ليبيا وكذلك دورها في ما يتعلّق بدعم النشاطات الخاصّة بنزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب؛ لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين خاصّة في جنوب طرابلس.

وإختتم النمروش بالتوضيح بأن لدى وزارته ورئاسة أركان الوفاق رؤية واحدة حول المرحلة القادمة، وكيفية بناء “الجيش” وكذلك ما يتعلق بدمج وحلِّ التشكيلات المُسلّحة وآليات انضوائها تحت مظلة دفاع أو داخلية الوفاق.

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