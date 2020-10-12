«أجوكو»: تشغيل أكبر مجمع بحقل السرير النفطي

أعلن رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» فضل الله أحتيتة، إعادة تشغيل أكبر مجمع بحقل السرير النفطي «GC-2»، ليستأنف بذلك العمل في الحقل بالكامل.

وأشارت إلى أن الأمر تحقق «بجهود العناصر الفنية الصاعدة، والخبرات الوطنية من مختلف الأقسام الفنية، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، واستمروا في العمل ساعات طويلة ومتواصلة للتغلب على المشكلات الفنية التي تعيق عمليات التشغيل»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة، وإعطاء التعليمات إلى المشغل شركة «أكاكاوس» بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وكشفت المؤسسة عن «التوصل إلى اتفاق شرف بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا