دعم الانتخابات.. محور لقاء السايح مع بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوربي الجديد لدى ليبيا خوسيه سابادل، لبحث خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

واستعرض الاجتماع الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

كما تناول اللقاء الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الاوربي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

من جانبه أبدى سفير الاتحاد الأوروبي، ترحيب البعثة بالتعاون ومناقشة خطط الدعم المستقبلي للرفع من كفاءة وقدرات المفوضية في مجالات التدريب والتأهيل على إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية، مشيداً بالجهود المبذولة من المفوضية للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.