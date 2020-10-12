طرابلس الأعلى في عدد إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وغريان

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1109 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 676 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانية بـ59 حالة، ثم غريان بـ47 حالة، و38 حالة في زوارة، و37 حالة في زليتن، و34 حالة في بنغازي، و33 حالة في الجفارة، و30 حالة في جنزور، و23 حالة في الزنتان، و18 حالة في الجميل، و16 حالة في يفرن، و14 حالة في العجيلات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى 12 حالة في ترهونة، و11 حالة في كل من الخمس وصرمان، وعشر حالات النواحي الأربع، وتسع حالات في كل من الرجبان وسواني بني آدم، وثماني حالات في الحرابة، وثلاث حالات في كل من زلطن وجادو، وحالتين في كل من المنشية الجميل ودرج، وحالة في كل من باطن الجبل والقرة بوللي والرياينة والأصابعة.

وتماثل للشفاء 428 مصابا بينهم 377 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في كل من الخمس وترهونة وصرمان، و17 حالة في غريان، و11 حالة في زوارة، وأربع حالات في مصراتة، وعشر حالات في زليتن، في حين توفي 13 آخرون بواقع أربع حالات في العجيلات، وثلاث حالات في كل من غريان وباطن الجبل، وحالة في كل من بنغازي وصرمان ومصراتة.

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