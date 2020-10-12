سفير «الاتحاد الأوروبي»: سندعم الانتخابات في ليبيا بـ6.7 ملايين يورو

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن دعمها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدةً عزم الاتحاد الأوروبي دعم العملية الانتخابية في ليبيا بـ6.7 مليون يورو.

سفير “البعثة” لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو سابادل، غرد على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الإثنين، مشيراً إلى أنه التقى رئيس ما تعرف “المفوضية العليا للانتخابات” عماد السايح، في طرابلس.

قال خوسيه أنطونيو سابادل: ” اللقاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح كان بَنّاء، و ستدعم بعثة الاتحاد الأوروبي الانتخابات في ليبيا بـ6.7 ملايين يورو ، علاوةً على أن استقرار ليبيا يحتاج إلى انتخابات ناجحة.