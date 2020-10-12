مؤسسة النفط والزاوية للتكرير تبحثان إعادة تشغيل الوحدات الصناعية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً تقابلياً موسّعاً مع شركة الزاوية لتكرير النفط، ترأسه رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية الصادق محمد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، ومدى جاهزية الوحدات الصناعية بالمصفاة لاستئناف عمليات التشغيل، وذلك تزامناً مع رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، كما نوقش ايضاً نشاط عمليات الإنتاج بمصنع اسفلت بنغازي، واستئناف عمليات البيع لمنتج الاسفلت، بالإضافة الى جاهزية مصنع اسفلت الزاوية، و مصنع خلط وتعبئة الزيوت بالزاوية، والاستعداد لتشغيلهما مباشرةً بعد استئناف عمليات تشغيل المصفاة.

كما تم التأكيد على جاهزية المراسي البحرية بميناء الزاوية النفطي، وفي هذا الاطار تم الاشارة الى استكمال تنفيذ اعمال الصيانة الجزئية لأنابيب الشحن التحت مائية الخاصة بالمرسى رقم 3 الخاص بعمليات شحن خام الشرارة، والرفع من جاهزية المراسي البحرية بالميناء لعمليات اعادة التشغيل.

كما ناقش الحاضرون الصعوبات التي تواجه الشركة في تنفيذ بعض المشاريع، وسبل تذليلها وذلك من خلال طرح بعض المقترحات من قبل رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة مصطفى صنع الله ، والتي يمكن من خلالها استئناف نشاط هذه المشاريع.

وتم التطرّق ايضاً الى بعض نشاطات ومشاريع ادارة التنمية المستدامة المجاورة للمواقع النفطية بالزاوية، واستعراض ما تم تنفيذه بالمدينة في المدة الماضية، وخطط الإدارة للمشاريع الحالية خلال الفترة القادمة.